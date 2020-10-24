РИАМО - 24 окт. В субботу в Москве и Подмосковье ожидаются температура выше климатической нормы и небольшие дожди, еще прогнозируется неустойчивое атмосферное давление, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 9-11, по области - 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха будет в пределах 70%.

Атмосферное давление атмосферное давление будет неустойчивым, а содержание кислорода пониженным. Такая погода может сказаться на самочувствии как метеозависимых, так и полностью здоровых людях.

В случае недомогания рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе. В домашних условиях помогут ванны с морской солью и эфирными маслами, травяные чаи.