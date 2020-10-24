РИАМО - 24 окт. Новую ливневую канализацию обустроили на Большом Каменном мосту в центре столицы в ходе капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по устройству новой системы водоотведения проводились в ходе первого этапа реконструкции моста.

«В настоящий момент проложены водосточные трубы, выполнено переустройство двух водосточных колодцев на левобережной эстакаде. Кроме того, построены новый водосточный колодец и два дождеприемных колодца на правобережной эстакаде», — сказал Бирюков.

Он добавил, что при прокладке канализации использовались пластиковые трубы в стальном футляре. Данный материал долговечнее железобетона, поэтому его срок службы будет минимум на десять лет дольше.

Бирюков также подчеркнул, что сдвоенные дождеприемники позволяют перехватывать большее количество воды.

По его словам, работы на закрытой для ремонта части моста близятся к финалу: рабочие заканчивают монтаж гранитных плит, кладут асфальт на проезжей части и обустраивают тротуары.

Реконструкция моста идет в круглосуточном режиме, однако ночью проводят только бесшумные работы. Все это, по словам Бирюкова, позволит сдать объект раньше намеченного срока — четвертого квартала 2021 года.