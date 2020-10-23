РИАМО - 23 окт. На территории столичного Центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко в центре столицы произошел разлив химических веществ ксилола и толуола, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Инцидент произошел на улице 4-я Тверская-Ямская, дом 16.

«Оперативно <...> проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, в том числе ксилола и толуола», — говорится в сообщении.

Исследование специалисты провели на территории жилой застройки по адресам: улица 4-я Тверская-Ямская, дом 12, строение 2, а также улица Фадеева, дом 5. Превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Ситуация по состоянию воздуха в столице на данный момент находится на постоянном оперативном контроле ведомства.