РИАМО - 23 окт. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов перед поединком с американцем Джастином Гэйджи опубликовал в Instagram пост, который посвятил своему отцу и тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову, сообщает Газета.ru.

Отец чемпиона скончался 3 июля 2020 года в Москве на 58-м году жизни после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«В публикации содержится ролик с фрагментами карьеры Нурмагомедова-младшего в смешанных единоборствах», —​ говорится в сообщении.

Под размещенным видео Нурмагомедов написал, что скучает по отцу.

Бой россиянина с американцем состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.