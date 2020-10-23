РИАМО - 23 окт. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов перед поединком с американцем Джастином Гэйджи опубликовал в Instagram пост, который посвятил своему отцу и тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову, сообщает Газета.ru.
Отец чемпиона скончался 3 июля 2020 года в Москве на 58-м году жизни после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
«В публикации содержится ролик с фрагментами карьеры Нурмагомедова-младшего в смешанных единоборствах», — говорится в сообщении.
Под размещенным видео Нурмагомедов написал, что скучает по отцу.
Бой россиянина с американцем состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.
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