РИАМО - 23 окт. Более 6 тысяч тонн арбузов и дынь реализовали в Подмосковье с начала бахчевого сезона, который продлился три месяца, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На следующей неделе, 31 октября, в Московской области официально завершается сезон реализации бахчевых культур.

«За это время было реализовано 6050 тонн арбузов и дынь, что на 350 тонн больше по сравнению с прошлым годом», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, арбузы и дыни можно было приобрести на бахчевых развалах, сельскохозяйственных и универсальных рынках, ярмарках, в том числе, на социальной ярмарке «Ценопад» и продовольственных магазинах.

Он добавил, что средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах Подмосковья составила 45 рублей, а дыни — 65 рублей.

Среди ключевых регионов поставки бахчевых в Московскую область выделились Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Дагестан.

«В текущем году в Подмосковье функционировало 458 точек бахчевых развалов, что на 23 объекта больше, чем в 2019 году. Речь идет только об отдельно стоящих специализированных точках», — заключил Разин.