РИАМО - 23 окт. В городском округе Щелково на центральной площадке усадьбы Гребнево открылся фестиваль «Гребневская ярмарка», он продлиться до 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ярмарке в Щелкове свою продукцию представят более 50 производителей, фермеров, сыроваров и пасечников из Московской области и соседних регионов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В фестивале принимают участие лучшие сыровары из Московской области и соседних регионов, в том числе сырная мастерская GRANA, завоевавшая приз на конкурсе «Лучший сыр России 2019».

Для покупателей представлено свыше 100 видов сыра из коровьего и козьего молока, с белой и голубой плесенью, с травами и специями, твердые и мягкие, а также на вине и сливочные.

Также на фестивале можно купить свыше 15 видов меда и продукты пчеловодства, овсяный квас на меду, авторские варенья, травяные чаи, мясные деликатесы из оленины, крольчатины, медвежатины и другие продукты.

Для гостей ярмарки подготовлена насыщенная развлекательная программа. В рамках фестиваля проведут дегустации, мастер-классы, концерты. Фермеры ответят на вопросы, поделятся опытом и рецептами. А дети смогут покататься на аттракционах, принять участие в анимационных шоу и играх.

В зоне фуд-кортов гости смогут перекусить легкими закусками, авторскими пельменями, салатами, баварскими колбасками, шашлыком на углях, сладостями, а также согреться горячими травяными чаями и другими напитками.

На ярмарку можно добраться: на автобусе №361 от автовокзала у станции метро «Щелковская» до автостанции города Фрязино. Далее на автобусе №43 или №23 до усадьбы Гребнево. Еще можно доехать электричкой с Ярославского вокзала до станции Фрязино пассажирская, далее на автобусе №43.