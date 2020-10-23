РИАМО - 23 окт. Последний месяц осени также может стать теплым в столице и Подмосковье, как и октябрь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Средняя за прошедшие дни октября температура воздуха на 4 градуса превысила норму и по прогнозам синоптиков теплую эстафету октябрь передаст завершающему осень месяцу — ноябрю», — говорится в сообщении.

За время метеонаблюдений за московской погодой с 1879 года чаще всего ноябрь был холодным. В 53 годах средняя температура за ноябрь была на 1 и более градусов ниже климатической нормы.

В 2013 году ноябрь удивил жителей региона удивил нехарактерным теплом. Среднемесячная температура тогда была плюс 4 градуса, таким образом он стал самым теплым ноябрем за все время метеонаблюдений.

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