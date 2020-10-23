РИАМО - 23 окт. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» и защитник сборной страны по футболу Георгий Джикия обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову перед поединком с американцем Джастином Гэйджи, сообщает Газета.ru.

Встреча двух чемпионов пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

«Я как никто другой знаю, каково это — скидывать много килограммов. Поэтому хочу пожелать терпения, удачи и победы. Пусть все будет так, как ты задумал. Это твое время. Хабиб — тайм», — сказал Джикия.

Хабиб – доминирующий чемпион UFC в легком весе. На данный момент у Нурмагомедова 28 боев в профессиональной карьере и ни одного поражения. У Гейджи 22 победы, 19 из них — нокаутом, а также два поражения.​​