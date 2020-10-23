РИАМО - 23 окт. В Наро-Фоминском городском округе провели комплексный рейд по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли животными, птицей, продукцией животного происхождения и кормами для животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Мероприятие провели для недопущения заноса и распространения на территории инфекционных заболеваний животных: африканской чумы свиней, оспы овец и коз, высокопатогенного гриппа птиц и других.

«В ходе объезда и осмотра предполагаемых мест торговли с высокой проходимостью населения — вблизи железнодорожной станции Нара, а также в микрорайонах Южный, Красная Пресня, Шибанкова и Мальково (города Наро-Фоминск), фактов несанкционированной торговли живыми животными, птицей, продукцией животного происхождения и кормами для животных не установлено», — говорится в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, с начала этого года в Подмосковье специалистами государственной ветеринарной службы региона совместно с администрациями муниципалитетов проведено 34 рейда.

Своевременное и качественное проведение рейдовых и противоэпизоотических мероприятий специалистами государственной ветеринарной службы Московской области позволяет поддерживать стабильность эпизоотического благополучия хозяйств региона.