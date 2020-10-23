РИАМО - 23 окт. В социальные сети губернатора Московской области Андрея Воробьева обратилась пенсионерка из Дмитровского городского округа по вопросу работы электросчетчика, ее проблема была решена максимально оперативно — женщине установили индивидуальный счетчик и выплатили материальную помощь в размере 15 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Электросчетчик расположен на общедомовой территории на лестничной площадке подъезда. Дело в том, что в связи с отсутствием у пенсионерки индивидуального электросчетчика, начисления за электроэнергию ей производились по нормативу, что дороже, чем по фактическому потреблению.

«Майя Андреевна имеет небольшой доход, в связи с чем у нее образовалась задолженность по оплате коммунальных счетов за электроэнергию. После обращения женщины через социальные сети, ее вопрос был взят на особый контроль специалистами регионального министерства ЖКХ», — говорится в сообщении.

В настоящее время в квартире жительницы установлены счетчики учета электроснабжения и водоснабжения за счет средств администрации муниципалитета, а также выплачена материальная помощь в размере 15 тысяч рублей. После решения вопроса пенсионерка написала новое обращение в социальные сети с персональной благодарностью властям региона за оперативное решение проблемы.

«Слышать наших жителей и оперативно решать их жилищно-коммунальные вопросы — одна из основных задач министерства. Мы в ежедневном режиме отслеживаем все обращения жителей в социальных сетях и на портале «Добродел», которые аккумулируются в региональном и муниципальных центрах управления регионом», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что только в третьем квартале этого года было обработано более 15 тысяч обращений граждан через соцсети. Ни одно обращение не осталось без внимания. В основном жителей беспокоят вопросы, связанные с водоснабжением, водоотведением, начислением в платежках, обращение с твердыми коммунальными отходами.