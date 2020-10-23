РИАМО - 23 окт. В столице открылся первый магазин сети «Пятерочка» с полностью автоматизированной системой покупок, в заведении не работают кассиры, сообщает РИА Новости.

Магазин нового формата площадью 80 квадратных метров расположен на бульваре Веласкеса, 2. Это пилотный проект компании, который ориентирован на быстрые бесконтактные покупки. Во время пандемии коронавируса такое обслуживание становится особенно актуальным.

«Для входа в магазин необходимо воспользоваться специальным приложением и зарегистрироваться с помощью Х5 ID — единой системы идентификации ритейлера. Она выдает покупателю динамический QR-код, при сканировании которого он может попасть в торговый зал без персонала», — говорится в сообщении.

С помощью приложения «Пятерочка #налету» можно самому оплатить покупки, при этом также доступна касса самообслуживания.

В данный момент в магазине доступно 900 наименований товаров. Также там есть специальные датчики движения и видеокамеры для контроля за окружающей обстановкой и количеством товаров.

При этом клиент должен обработать руки антисептиком на входе и пройти внутрь сможет только в маске.​​