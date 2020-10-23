РИАМО - 23 окт. В Рузском городском округе прошел комиссионный выезд на площадку временного хранения отходов в Щелканове, там готовятся ко второму этапу рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Участие в выезде приняли представители министерства экологии и природопользования региона, сотрудники администрации Рузского округа, представители «Экотехнопарка», эксперты и активисты. Они обсудили состояние площадки после проведения первого этапа рекультивации.

«На сегодняшний день с площадки вывезено более 95% размещенных там отходов и фильтрата, теперь предстоит провести второй этап работ по рекультивации. На втором этапе работ будет возведена гидроизоляционная перемычка, чтобы исключить попадание жидких остатков в карьер», - сказал заместитель директора ГКУ «Мособлэкомониторинг» Николай Нещадимов.

Он добавил, что площадка будет обнесена габионной стеной и отсыпана нейтральным рекультивантом. Работы начнутся после того, как проект получит положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Срок реквизиции участка продлили до 11 декабря. Минэкологии региона направило обращение в Генпрокуратуру для подготовки искового заявления к собственнику с тем, чтобы побудить его возместить расходы на рекультивационные работы.

Ранее по соглашению между администрацией Рузского округа и ООО «Полигон-2004» отходы должны были складироваться на площадке на срок не более 11 месяцев, после чего их следовало вывезти на полигон, а земельный участок – рекультивировать. Но условия не были выполнены, что привело к ухудшению экологической ситуации.

Поэтому на территории был введен режим чрезвычайной ситуации. Участок реквизировали по распоряжению Минэкологии, чтобы в кратчайшие сроки начать рекультивацию.