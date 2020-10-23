РИАМО - 23 окт. Автолюбителям рекомендовали парковать свои авто подальше от деревьев из-за грозы и порывистого ветра в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

До 23:00 пятницы в городе местами прогнозируется гроза с дождем и усиленные порывы ветра до 12-15 метров в секунду.

«Не паркуйте свои машины под деревьями и конструкциями, берегите себя», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики отмечали, что в Московском регионе в пятницу может выпасть до 5 миллиметров осадков.