РИАМО - 23 окт. В лесах Подмосковья обнаружили растение бересклет бородавчатый, которое в народе называют «ведьмины сережки», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Данное растение может быть и кустом, и деревом. В его многочисленном семействе — более 200 видов.

«Большая часть этих растений — вечнозеленые, но также встречаются и листопадные. Его плоды — яркие украшения осеннего леса. Бересклет называют горящим кустом, ведьмиными сережкам, бруслиной, цветовником или веретенным деревом», — говорится в сообщении.

Главное достоинство этого кустарника — очень яркие плоды, которые представляют собой небольшие коробочки малинового цвета.

Необходимо помнить, что все виды данного растения ядовиты, поэтому нужно быть осторожными с бересклетом. Причем яд содержат все части растения — корни, стебли и листья. Самое большое количество ядовитых веществ содержат плоды.