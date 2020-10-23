РИАМО - 23 окт. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который напал на сотрудников полиции на одной из станций метро Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«По версии следствия, 21 октября 2020 года молодой человек, находясь на платформе одной из станций Московского метрополитена, умышленно <...> применил физическую силу к сотрудникам полиции», — сказала Иванова.

По ее словам, подозреваемый желал воспрепятствовать законной деятельности сотрудников правопорядка, которые были в форменном обмундировании и являлись представителями власти.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.