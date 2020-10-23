РИАМО - 23 окт. В пятницу завершается голосование за номинантов конкурса «Лучший по профессии» в спортивной отрасли, оно закончится в полночь, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Интернет-голосование за номинантов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» среди работников сферы спорта началось 9 октября.

«В голосовании <...> приняло участие 79 номинантов. В течение 14 дней каждый желающий мог выразить свое мнение и отдать голос за понравившегося кандидата», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в финале свои проекты жюри представят три финалиста в каждой номинации. Премия — одна из форм поддержки. Она стимулирует работников развиваться.

Победители среди финалистов будут определяться решением комиссии по итогам защиты проектов. Общий призовой фонд премии составляет 1,275 миллиона рублей.