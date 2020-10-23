РИАМО - 23 окт. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика в канаве с водой в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По предварительным данным, родители малолетнего мальчика взяли его с собой на работу в металлоприемку на территории промзоны в Ногинске, где оставили без присмотра. Ребенок упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте», — говорится в сообщении.

Мальчика нашли родители и доставили его в больницу в бессознательном состоянии, однако он скончался, не приходя в сознание.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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