РИАМО - 24 окт. Участок Филевской линии столичного метрополитена между станциями «Кунцевская» и «Пионерская» закрыли на выходные, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция «Пионерская» на «голубой» ветки метро временно будет конечной.

«Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и, по правилам безопасности, пассажирское движение должно быть приостановлено», — говорится в сообщении.

Данный участок подземки снова заработает в штатном режиме утром 26 октября.

На время закрытия участка метро в столице будут курсировать бесплатные автобусы КМ. На линию выйдут шесть автобусов особо большого класса. Они будут перевозить пассажиров с 05:15 до 02:00, интервал движения - около 3 минут.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии метро.

Также с 23 по 26 октября ограничено движение транспорта в районе закрытого участка Филевской линии. Водителей попросили не мешать работе компенсационных автобусов.​