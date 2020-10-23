РИАМО - 23 окт. «Агентство инвестиционного развития Московской области», центры оказания услуг «Мой бизнес» и платформа «Деловая среда» от Сбербанка создали образовательный проект для предпринимателей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Цикл состоит из девяти образовательных программ и подойдет как для действующих бизнесменов, так и для новичков в мире бизнеса.
«Первая программа «Пять точек роста» стартует уже с 29 октября. Регистрация доступна по ссылке - говорится в сообщении.
Свои советы будут давать действующие предприниматели. Они помогут прокачать бизнес участников по пяти направлениям.
«Проект, который мы создали со Сбербанком, действительно, уникальный! Во-первых, он бесплатный. <...> Кроме этого, все обучение в школе бизнеса проходит онлайн», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа «Пять точек роста» продлится до 7 декабря.
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