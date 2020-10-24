РИАМО - 24 окт. В субботу не будет остановки на станциях «Коптево» и «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК) при движении против часовой стрелки, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

«На участке «Владыкино» – «Панфиловская» поезда против часовой стрелки прибывают на третий путь», - говорится в сообщении.

Пассажиров призывают обращать внимание на временные указатели. Интервалы движения поездов против часовой увеличены до 8 минут.

Изменения произошли из-за строительных работ на Северо-Восточной хорде.