РИАМО - 23 окт. В Подмосковье в текущем году трудятся свыше 68,6 тысячи человек в сфере изготовления пищевых продуктов, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Наибольшее количество работников занято переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции – 26,0%, производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – 22,2%, молочной продукции – 12,9%. Численность работников, занимающихся выпуском напитков – 8204 человека.

«Среднемесячная начисленная заработная плата у работников пищевой отрасли с начала года составила 53 164 рубля. Самую высокую зарплату получали на предприятиях по производству готовых кормов для животных – 105 479 рубля, самую низкую – на предприятиях по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков – 30 588 рубля», – говорится в сообщении.

Среднемесячная начисленная заработная плата у работников, производящих напитки, – 62 176 рубля.

В Московской области индекс производства пищевых продуктов за январь-сентябрь 2020 года составил 108,9%. Высокий темп роста показали предприятия по переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции – 117,1%. Самый низкий индекс производства наблюдался в производстве мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов – 88,6%.