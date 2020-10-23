РИАМО - 23 окт. Ученые будут называть так называемый красный прилив, который привел к массовой гибели ряда морских животных на Камчатке, «медвежьим», передает «Интерфакс».

​Красный прилив — это опасное морское явление, которое вызвано скоплением микроскопических ядовитых водорослей, выделяющих токсины.

«С коллегами в международном пространстве по аналогии с Beer red tide, «пивным приливом» <…>, который накрывал с 2013 по 2015 годы побережье Аляски, дали имя этому явлению на Камчатке Bear red tide — «Медвежий прилив», — сказала замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

Она добавила, что медведь является символом Камчатки и России в целом.​

Вице-президент РАН Андрей Андрианов добавил, что такие масштабные красные приливы в мире получают собственные имена.

Эти явления приводят к массовой гибели морских животных из-за токсинов, выделяемых водорослями.

В конце сентября жители Камчатки и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Позже на берег вынесло погибших животных, среди которых были морские звезды, ежи, рыбы и осьминоги.

После многочисленных проверок специалисты не выявили техногенных факторов загрязнения воды. Основной причиной гибели морских животных названо кислородное голодание из-за микроводорослей.​