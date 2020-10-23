РИАМО - 23 окт. С 21 октября согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева подмосковные музеи закрыты из-за распространения коронавируса, но их можно посетить в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Несмотря на то, что здания музеев на время закрыли, парки в музеях-заповедниках для прогулок остаются открытыми.

«Кроме музеев, в онлайн-пространстве работают библиотеки, дома культуры, концертные организации, театры. Только за последнюю неделю они провели более 6,7 тысячи трансляций, в которых участвовали более 1,7 миллиона пользователей», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В регионе работают 70 музеев. Большинство из них работает в онлайн - готовятся рубрики, посвященные трудам реставраторов и хранителей музейных коллекций, прогулкам по достопримечательным местам, а также обзоры экспозиций и повествование о музейных предметах.

«Мы приостановили доступ посетителей к экспозициям, сегодня это необходимо. Но все наши постоянные проекты проходят онлайн. Готовим очередной цикл видеороликов из серии «Музей Ближе». Зрители увидят новые рассказы о предметах из собрания музея, представленных на его постоянных и временных выставках», - отметил гендиректор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Он подчеркнул, что планируют выпустить несколько специальных материалов по недавно открытой выставке «Возвращение в усадьбу» и большой 3D-тур, который позволит заглянуть на уникальную масштабную экспозицию, пока музей закрыт.

На сайте музея njerusalem.ru можно совершить виртуальные туры по прошедшим с огромным успехом выставкам «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

Кроме того, онлайн-экскурсии организованы и в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», Мелиховской школе, Музее писем А.П. Чехова, усадьбе Лопасня-Зачатьевская. «Дмитровский кремль» представил рубрику – «Ольговиана», которую музей готовил на выдвижение президентского гранта в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Зрители могут познакомиться с наиболее интересными экспонатами, переданными из усадьбы Ольгово в фонды музея. Самые интересные музейные онлайн-проекты представят 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств».

С виртуальной работой музеев можно ознакомиться на сайте mk.mosreg.ru.

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