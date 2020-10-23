РИАМО - 23 окт. Ввод недостороев ГК «Урбан Групп» идет с опережением графика, компания обанкротилась два года назад, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Проблема обманутых дольщиков остается актуальной для Московской области. Объем проблемы копился годами, и он пропорционален объему строительства в регионе», - рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что большая часть проблемных домов и обманутых дольщиков появились в период с 2000 по 2014 годы. А в 2018 году в Московской области обанкротился застройщик «Урбан Групп». Он оставил после себя семь недостроенных жилищный комплексов. Это 65 многоквартирных домов и 16 553 обманутых дольщиков.

«Сегодня уже введены в эксплуатацию 13 многоквартирных домов «Урбан Групп», - добавила Федотова.

Так, введены в эксплуатацию 4 дома в ЖК «Солнечная система-1» в Химках, 4 дома в ЖК «Митино О2» в Красногорске, 4 дома в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске. Также были введены в эксплуатацию 2 детских сада в ЖК «Солнечная система» в Химках.

«По срокам, которые установлены законом и которые предусмотрены дорожной картой – мы идем опережающими темпами», - сказала генеральный директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Наталья Сполохова.