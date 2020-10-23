РИАМО - 23 окт. На базе всех сельских школ Московской области до 2025 года планируют открыть центры «Точка роста», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«До 2025 года в Подмосковье будет создан 491 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры откроются во всех школах, расположенных в сельской местности и малых городах региона»,– сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что на сегодняшний день в Московской области работают 119 центров «Точка роста».

«В прошлом году в Подмосковье успешно открылось 77 центров, в которых уже прошли обучение более 32 тысяч школьников, а в этом заработали еще 42. Обучение там проходит на современном оборудовании, в том числе, с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров»,– отметила министр.

По ее словам, в регионе поставлена задача открыть центры на базе каждой сельской школы, чтобы у всех ребят, вне зависимости от места жительства, была возможность обучаться с использованием передовых технологий.

Открытие центров «Точка роста» проходит в рамках национального проекта «Образование».