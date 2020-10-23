РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 окт. В детском саду микрорайона Парковый городского округа Котельники завершены работы по монтажу внутренних инженерных систем, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу сотрудниками отдела строительства и архитектуры администрации городского округа проведена выездная проверка строительства детского сада на 350 мест в микрорайоне Парковый. Также проверили соблюдение профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Завершены работы по монтажу внутренних инженерных систем, укладке настенной плитки и монтажу сантехнического оборудования. Ведутся работы по благоустройству территории, внутренние отделочные работы», - говорится в сообщении.

рабочие готовятся приступать к устройству стяжки по коридорам объекта. Также завершаются фасадные работы.