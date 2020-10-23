РИАМО - 23 окт. Морские млекопитающие на Камчатке не пострадали от токсичных водорослей, которые стали причиной массовой гибели рыб и гидробионтов, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что морские млекопитающие не пострадали. Однако, по его словам, стоит обратить внимание на каланов, так как они питаются морскими ежами и моллюсками.
«Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», — заключил ученый.
Загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки произошло в начале сентября. Была зафиксирована массовая гибель морских ежей, звезд, осьминогов и рыб — их выбросило на берег. Местные жители и серферы жаловались на ожоги глаз и першение в горле.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели порядка 5 тысяч исследований места экологической катастрофы у побережья Камчатки, каких-либо техногенных источников загрязнения они не выявили.
Следственный комитет РФ назвал приоритетной версию природного фактора загрязнения воды.
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