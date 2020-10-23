РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, одинокие пенсионеры из Люберец, которые нуждаются в помощи во время пандемии коронавируса, могут обратиться в штаб волонтеров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорогие друзья! В это трудное время, когда пандемия коронавируса вновь проверяет нас на прочность, очень многие наши земляки оказались в непростой ситуации. В основном, это многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, одинокие пенсионеры. В городском округе Люберцы работает оперативный штаб волонтеров», - отметил Ружицкий.

По его словам, добровольцы готовы доставить нуждающимся продукты, лекарства, погулять с домашними животными.

Он уточнил, что за помощью можно обратиться по телефонам: 8-800-201-91-21, 8-495-554-21-12, 8-495-554-83-21, 8-495-554-93-66.

«Добровольцы, которые хотят присоединиться к волонтерскому движению, могут отправить заявки на электронную почту: lubvolonter@gmail.com. Вирус вновь бросил нам вызов. И победить его мы сможем только сообща, потому что вместе - мы сила», - добавил глава городского округа.

Кроме того, на территории Подмосковья организована работа областного оперативного штаба волонтеров #МыРядом. Если нужна помощь или есть желание стать частью команды волонтеров, то можно оставить заявку на сайте штаб.волонтермо.рф.

Также работает круглосуточный Telegram-бот для обращения жителей.