РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 окт. ЖК «Котельнические Высотки» будет введен только после всех необходимых проверок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Главой городского округа Котельники Сергеем Жигалкиным проведена встреча с группой пострадавших соинвесторов ЖК «Котельнические Высотки». В настоящее время на объекте проводится итоговая проверка Главгосстройнадзором Московской области. Срок завершения итоговой проверки по корпусу 2 - 28.10.2020 г., по корпусу 1 - 03.11.2020 г.

«Объяснил жителям, что пока нельзя ввести дома в эксплуатацию пока не будут устранены все до единого недостатки. После ввода дома эти проблемы решить будет гораздо сложнее. Так что, уважаемые дольщики, - пожалуйста, проявите еще немного терпения. Уже скоро вы получите долгожданные ключи от своих квартир», - сказал глава.



Подготовлен и направлен пакет документов для согласования размещения объекта с Росавиацией. Решается вопрос с инвестором о погашении задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставку энергоресурсов.

Подача теплоносителя на объекты будет осуществлена при наступлении среднесуточной температуры 0 градусов.