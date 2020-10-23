РИАМО - 23 окт. В спортивной школе «Звезда» Люберец прошла очередная лекция о важности теоретических методов и знаний в футболе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Лекцию прослушали около 15 воспитанников спортшколы 2007-2009 годов рождения.

«Требования в современном футболе настолько возросли, что рассчитывать на достижение высоких спортивных показателей могут лишь те спортсмены, у которых высокий уровень физической, технико-тактической и морально-волевой подготовки сочетается с глубокими теоретическими знаниями», - отмечается в сообщении.

Недооценка теоретической подготовки приводит к тому, что спортсмен, порой, не понимает суть выполняемых заданий во время тренировок.

В спортшколе «Звезда» занятия о теоретических методах проводятся регулярно.