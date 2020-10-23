РИАМО - 23 окт. В поселке Ашукино Пушкинского городского округа продолжаются ремонтные работы на территории двух больниц, рабочим предстоит заменить более 500 квадратных метров асфальта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты Щелковского производственного комплекса ГБУ Московской области «Мосавтодор» завершили устройство нового покрытия на территории больницы по улице Школьной, где также расположены взрослое и детское поликлинические отделения», – говорится в сообщении.

Работа на этом не заканчивается. Специалистам необходимо заменить еще более 500 квадратных метров асфальта на территории стационарной больницы поселка. Медицинское учреждение располагается по улице Некрасова, дом 3. На текущий момент рабочие уже завершили фрезерование старого слоя.

В план работ по ремонту медицинских учреждений внесено 36 поликлиник и 70 больниц. Завершение всего объема работ запланировано на четвертый квартал 2020 года.

Качество дорожного покрытия сказывается на жизни и комфорте населения, а также говорит о доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан.