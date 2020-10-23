РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 окт. Предпринимателей городского округа Люберцы пригласили принять в участие в 44 конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие), Знак качества XXI века», который пройдет до 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Конкурс проводится в целях содействия российским товаропроизводителям в продвижении высококачественных российских товаров, услуг и технологий на российский и зарубежный рынок», - говорится в сообщении.

Информация о лауреатах получает освещение в СМИ, направляется в органы исполнительной и законодательной власти России, торгово-промышленные палаты субъектов РФ, территориальные центры стандартизации и метрологии.

В рамках конкурса продукция предприятий-победителей будет награждена платиновыми, золотыми, серебряными и бронзовыми «Знаками качества».

Лауреаты конкурса официально могут маркировать свою продукцию соответствующим «Знаком качества» на безвозмездной основе в период действия знака (два года).

Подать заявку и узнать более подробную информацию о конкурсе можно на сайте.