РИАМО - 23 окт. С начала года в министерство энергетики Московской области через социальные сети поступило более 15 тысяч обращений, обработка жалоб ведется круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За последний месяц поступило всего 6 267 сообщений, в том числе 5562 вопросов по отоплению, 666 - по горячему водоснабжению и 393 по электроснабжению.

«По поручению губернатора в круглосуточном режиме ведется отработка жалоб, поступивших в центр управления регионом (ЦУР) и в социальные сети. Жители региона получают обратную связь на каждое сообщение, сначала первичный ответ и потом ответ с описанием решения их проблемы. В сложившейся эпидемиологической ситуации энергетики продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей», - говорится в сообщении.

В ЦУР с начала года в министерство энергетики Московской поступило около 5 тысячи обращений.

«Обратная связь с жителями помогает выявлять наиболее слабые энергетические объекты, которым необходим техническое обслуживание или ремонт», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В тройку лидеров по количеству обращений попали следующие вопросы: устранить регулярное отключение электроэнергии в населенном пункте, СНТ, ДНТ - 714 обращений, восстановить подачу электроэнергии в населенном пункте, СНТ, ДНТ - 701 обращение, решить проблему с уровнем напряжения в электросети к домовладению - 369 обращений.