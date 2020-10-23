РИАМО - 23 окт. Во время реставрации Грота, расположенного в саду имени Баумана, реставраторы обнаружили части каменного каскада, который считались утраченным, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

До исторической находки в саду продолжалась реставрация павильона-грота, который в прошлом был украшением парка усадьбы Голицыных. Работы проходили под надзором Мосгорнаследия.

«На днях реставраторы сделали интересное открытие – обнаружили верхние уровни каменного каскада Грота, ранее считавшиеся утраченными. Они были скрыты под культурным слоем, образовавшимся за то время, что каскад не функционировал. Прежде предполагалось, что они будут воссозданы, но теперь, конечно же, специалисты займутся их реставрацией», - отметил руководитель департамента культурного наследия города Москва Алексей Емельянов.

До начала работ состояние Грота было неудовлетворительным. Во время обследования были зафиксированы: разрушения лестниц, парапетов, каскада, фундаментов, обрушение перекрытий и утрата беседки-бельведера, располагавшейся над входом.

Мосгорнаследие согласовало проект, по которому Гроту будет возвращен его исторический вид. Предварительно специалисты займутся проведением работ по остановке его разрушения.

«Уже проведены работы по расчистке внутренних помещений, смотровой площадки, демонтажу позднего асфальтового покрытия лестницы северного фасада и демонтажу белокаменной облицовки лестницы южного фасада», – говорится в сообщении.

При реставрации будет сохранен белый необработанный камень, чьи утраты восполнятся с применением аналогичного материала. Проведение работ пройдет в несколько этапов. Первый этап завершается в конце года и представляет собой противоаварийные работы с последующим усилением несущих конструкций. Гроту вернут исторический облик, а его интерьеры приспособят для проведения культурно-досуговых мероприятий. Смотровая площадка будет устроена на насыпном холме вместе с зоной отдыха и малыми архитектурными формами.