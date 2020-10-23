РИАМО - 23 окт. В Московской области прививку от гриппа уже поставили более 600 тысяч воспитанников детских садов, школьников и студентов колледжей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Прививаться от гриппа важно не только взрослым, но и детям. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже 57% от запланированного на этот год количества детей. Это и малыши до 7 лет, и школьники, и студенты», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в Подмосковье в этом году планируют привить от гриппа свыше 1 миллиона детей.

Перед вакцинацией медики проводят осмотр пациента на предмет отсутствия противопоказаний, а только потом делают прививку. Вакцинацию проводят современными препаратами - «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».