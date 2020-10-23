РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Бригадам неотложной помощи во взрослых поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы для бесперебойной работы дополнительно выделено 45 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Министерство здравоохранения Московской области заключило контракты с транспортными компаниями – в результате в Люберецкую областную больницу дополнительно выделено 40 автомобилей, еще пять предоставила администрация городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

Дополнительный транспорт необходим для бесперебойной работы бригад неотложной помощи в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Кроме того, в социальной сети медучреждения говорится об увеличении времени работы бригад неотложной помощи.

«С 20 октября обслуживание пациентов на дому такими бригадами осуществляется до 22:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье (в будние дни с 08:00 до 22:00, в выходные с 09:00 до 22:00)», - уточняется в материале.

Также внимание жителей городского округа обратили на необходимость вызывать врача на дом при появлении температуры и других признаков ОРВИ. Вызвать врача можно по номеру горячей линии в Подмосковье: 8-800-550-50-30 или через портал госуслуг.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, а также с ростом сезонной заболеваемости пациентам с температурой не нужно посещать медицинские учреждения.