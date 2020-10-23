РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 окт. В городском округе Котельники запланировано провести свыше 40 электронных собраний собственников квартир в многоквартирных домах, на сегодняшний день инициировано 19, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На территории городского округа Котельники в связи с активной работой по цифровизации Подмосковья полным ходом проводится работа по проведению общих собраний собственников помещений в МКД в электронном виде. Собрания проводятся на базе портала «ЕИАС ЖКХ МО».

«На конец 2020 года в городском округе запланировано провести более 40 собраний в электронном виде. На данный момент уже инициировано 19 собраний. В успешном развитии данного электронного сервиса очень важную роль играет активность жителей», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы стать пользователем портала «ЕИАС ЖКХ МО», необходимо всего лишь иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА (портал госуслуг) и с помощью нее авторизоваться на сайте dom.mosreg.ru.

Именно эта система была выбрана на территории Московской области для оказания электронных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства. Данный сервис открывает множество возможностей собственникам по управлению своим многоквартирным домом.

Данный портал сильно упрощает процедуру проведения собраний жильцов (автоматизация множества процессов, голосование удаленно, как со своего персонального компьютера, так и с использованием смартфона, сокращение продолжительности проведения собрания).