РИАМО - 23 окт. За 9 месяцев текущего года специалисты АО «Объединенной энергетической компании» обработали около 43 тысяч обращений граждан, касающихся работы наружного освещения, при этом в среднем устранение аварии в сетях освещения занимает не более часа, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Это на 5% меньше, чем показатель прошлого года. В основном обращения были связаны со сбитыми опорами или другими наружными повреждениями.

«Если нам поступает обращение о нерабочем наружном освещении или мы фиксируем сбой в его работе, диспетчер незамедлительно направляет на место аварийную бригаду для устранения причины. Наши специалисты, как правило, решают проблему в кратчайшие сроки – в течение часа», – сказал заместитель руководителя департамента диспетчерского управления по сетям освещения АО «ОЭК» Сергей Ильин.

Много обращений поступает по вопросу включенного наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в дневное время. Уличное освещение действительно могут включать днем. Это делают для того, чтобы проверить работу фонарей и определить участки, где требуется замена ламп или ремонт электросетей.

Почти все работы проводятся энергетиками на высоте, для этого используется специальная техника: гидроподъемники высотой от 18 метров. По итогу выполненных работ специалисты компании в обязательном порядке проводят пробные включения осветительных приборов для проверки их горения.

Круглосуточное оперативно-технологическое управление энергообъектами АО «ОЭК» во всех округах Москвы осуществляет Центр управления сетями (ЦУС), в котором создан диспетчерский пункт по сетям освещения, оснащенный «видеостеной», где в реальном времени отображается информация о работе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в столице.