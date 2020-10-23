РИАМО - 23 окт. В Подмосковье проводятся плановые дезинфицирующие мероприятия, на этой неделе для обработки общественного транспорта в регионе было израсходовано более 190 литров антисептика, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедшую неделю в Подмосковье на обратку автобусов потратили более 35 тысяч литров антисептика. Оставшееся количество ушло на дезинфекцию железнодорожных станций. Расход кожного антисептика, которым пользуются водители, достиг отметки в 2,1 тысячи литров.
Дезинфекция мест, к которым прикасаются пассажиры, проводится каждые два часа, а обработка салона автобуса, перед выездом его на линию, происходит не менее двух раз с применением хлорактивного вещества.
Обработка общественных пространств помогает сократить риск заражения Covid-19. Подобные мероприятия проводятся ежедневно во многих городах России.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 82 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1522 человека. Выздоровели и выписались 61 700 человек.
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Текстовая трансляция
23 ОКТЯБРЯ
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