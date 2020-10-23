РИАМО - 23 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, но контролируемая, передает Газета.ru.

Он подчеркнул, что регионы страны заранее подготовились ко второй волне коронавируса, поэтому рост заболеваемости не стал для них неожиданным.

«Действительно, ситуация <…> нелегкая, она напряженная, но она под контролем», — сказал Песков.

​За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с начала пандемии.

Общее число случаев на текущий момент достигло 1 480 646. ​

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Прививать россиян начнут после масштабного производства соответствующих препаратов.

- Собянин заявил о снижении динамики заболеваемости Covid‑19 в столице

По ряду показаний она (динамика – ред.) была в 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше. Это означает, что эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста

​- Путин призвал регионы РФ аккуратно действовать с ограничениями по коронавирусу. Глава государства подчеркнул, что ситуация всегда должна быть на контроле властей — как федеральных, так и регионов, и муниципалитетов.

- 115 тысяч чек‑инов зарегистрировали в ночных заведениях Москвы с начала недели. Шесть заразившихся коронавирусом контактировали с 343 посетителями заведений.

- Дети в Москве заражают членов семьи коронавирусом в 1,5 раза чаще, чем взрослые. Малолетние частно бессимптомно переносят коронавирус или болеют им в легкой форме.

- Диабет и повышенное давление удваивают риск заражения Covid‑19. Людям с этими заболеваниями нужно относиться к мерам безопасности особенно внимательно.

- Соцработники доставили москвичам на самоизоляции свыше 25 тонн продуктов. Больше всего продуктов доставили тем, кто живет на севере города.

- Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился Covid‑19. Он должен соблюдать режим самоизоляции.

- Свыше 46 тысяч жителей столицы получили штрафы за то, что находились в общественных местах без маски или перчаток. Не все жители Москвы соблюдают необходимые требования при нахождении в общественных местах – не используют средства индивидуальной защиты.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Госдуме предложили раздавать россиянам бесплатные маски. Парламентарии предположили, что люди не носят маски, так как не хотят платить за них деньги.

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.