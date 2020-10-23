РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 окт. В торговом центре «МЕГА Белая дача» в городском округе Котельники разделили входы и выходы для посетителей, также всем посетителям измеряют температуру, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торгово-развлекательные центры площадью свыше 5 тысяч квадратных метров и организации, предоставляющие услуги общественного питания, обязаны обеспечивать измерение температуры тела посетителям и не допускать на свою территорию людей с повышенной температурой.

«Вход и выход теперь разделен, где при входе, как и полагается, измеряют температуру. Термометрия также проводится и при входе в ресторан в гипермаркете «Глобус», - говорится в сообщении.

Все антиковидные меры в торговых центрах Котельников соблюдены. Мониторинг проводится каждый день.