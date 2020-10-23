РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Жители Люберец могут сообщать о нарушениях масочного режима в общественном транспорте по телефону или на электронную почту управления транспорта и организации дорожного администрации муниципалитета, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Дорогие друзья! Многие из вас каждый день пользуются общественным транспортом. Убедительно прошу вас, будьте внимательны! Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию. При выявлении каких-либо нарушений сообщайте о них в управление транспорта и организации дорожного движения Люберец по телефону: 8 (495) 503-83-11 или пишите на электронную почту: Lubtransport@yandex.ru. Будьте осторожны и берегите себя», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в городском округе Люберцы продолжаются плановые проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Подобные рейды волонтеры и инспекторы технадзора проводят регулярно - минимум три раза в день.

«Основное внимание уделяют наличию масок у пассажиров и водителей, а также работе терминалов бесконтактной оплаты проезда. За отсутствие в транспорте информации о возможности безналичной оплаты на перевозчиков будет наложен штраф», - добавил Ружицкий.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 82 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1522 человека. Выздоровели и выписались 61 700 человек.