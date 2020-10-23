РИАМО - 23 окт. Главное управление региональной безопастности Подмосковья напомнило жителям региона о последствиях руфинга – опасного для жизни и здоровья развлечения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Руферы» – так называют себя молодые люди, которые предпочитают гулять по крышам городских высоток, проводя таким образом свой досуг. Кто выбирает столь экстремальный вид отдыха, рискует расстаться с жизнью или обзавестись штрафом за проникновение на охраняемые объекты.

«Данное увлечение молодежи может привести к печальным последствиям. Родителям необходимо знать о досуге своих детей, с кем они общаются и чем увлекаются. Бдительность и внимание со стороны старших может спасти подростку жизнь», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

За причинение значительного ущерба или совершения действий с хулиганским умыслом на первый план выходит уголовная ответственность. Ее может понести любой руфер, который решится вовлечь в экстремальные прогулки ребенка.

«Подростки взламывают и повреждают замки, двери и охранную сигнализацию иногда не подозревая, что за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена административная и материальная ответственность», – говорится в сообщении.

Видео, на кадрах которых ребята забираются на высотные здания и более опасные сооружения типа башенных кранов, получают миллионы просмотров в сети, тем самым продвигая экстремальный вид досуга.