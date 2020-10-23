РИАМО - 23 окт. Специалисты Роскачества выявили лучшие стиральные порошки по параметрам безопасности использования и способности удалять грязь и пятна, сообщает Федеральное агентство новостей.
По результатам проведенного анализа, порошок «Аист» получил пять баллов — он претендует на российский «Знак качества».
По сравнению с тестами 2019 года улучшилось качество стиральных порошков Dosia и Ariel, немного повысил показатели и Persil. А вот качество стиральных порошков BiMax, Tide и «Миф» с прошлого года снизилось.
Полное исследование специалистов «Роскачества» можно прочитать по ссылке.
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