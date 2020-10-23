РИАМО - 23 окт. Специалисты Роскачества выявили лучшие стиральные порошки по параметрам безопасности использования и способности удалять грязь и пятна, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эксперты провели исследование семи марок стиральных порошков: Tide, Dosia, Ariel, «Аист», «Миф», Persil и BiMax», — говорится в сообщении.

По результатам проведенного анализа, порошок «Аист» получил пять баллов — он претендует на российский «Знак качества».

По сравнению с тестами 2019 года улучшилось качество стиральных порошков Dosia и Ariel, немного повысил показатели и Persil. А вот качество стиральных порошков BiMax, Tide и «Миф» с прошлого года снизилось.

Полное исследование специалистов «Роскачества» можно прочитать по ссылке.​