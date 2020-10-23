РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 окт. Подмосковная Балашиха полностью готова к зимнему содержанию дворовых и общественных территорий, она входит в число лидеров по подготовке среди муниципалитетов области, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Такое заключение по итогам проверки дали муниципалитету инспекторы областного министерства благоустройства. Готовность служб к работе в зимний период оценивалась по нескольким критериям. Подсчитывался запас противогололедных материалов, учитывалось состояние механизированной техники, необходимого оборудования и расходных материалов, ручного инвентаря.

«Коммунальщики Балашихи вошли в число лидеров по подготовке к зиме. Они полностью готовы обслуживать город в условиях непогоды», — говорится в сообщении.