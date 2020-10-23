РИАМО - 23 окт. Вебинар «Характеристики эксплуатации оборудования для обеззараживания воды и воздуха на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области» пройдет 29 октября в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Научно-технический совет при министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона продолжает череду образовательных вебинаров для руководителей и специалистов ЖКХ муниципальных образований Московской области.

«Докладчиком на вебинаре выступит А.Д. Смирнов, доктор технических наук, эксперт научно-технического совета министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, главный специалист АО «НИИ ВОДГЕО», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются студенты, магистранты, слушатели программ дополнительного образования. Конференция доступна по ссылке.