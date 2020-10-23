РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 окт. За подмосковную премию «Лучший по профессии» в спорте борются семеро кандидатов из Красногорска, жители муниципалитета могут проголосовать за одного из них до полуночи пятницы, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Тренер красногорской футбольной команды Екатерина Вербицкая - в числе лидеров интернет-голосования за номинантов областной премии «Лучший по профессии» в спорте», - говорится в сообщении.

В числе красногорцев, номинированных на премию также: тренер отделения по хоккею с мячом КСШОР «Зоркий» Александр Осокин, гендиректор МАУ «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» Дмитрий Герман, руководитель АУ «Красногорский спортивно-оздоровительный центр» Татьяна Малиева, старший инструктор-методист МАСОУ «Зоркий» Илья Веревкин, замдиректора МБУ «СОК «Петрово-Дальнее» Ирина Кондрашкина, начальник отдела МАУ «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» Евгения Трошина.

«Завершится голосование сегодня в полночь. Давайте поддержим нашего талантливого тренера! Отдать свой голос можно по ссылке: живуспортом.рф», - заключается в материале.