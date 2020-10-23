РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В подмосковном Подольске с 1 ноября офисы МФЦ начнут работать в привычном режиме, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые заявители! С 1 ноября МБУ городского округа Подольск «МФЦ» начинает работать в обычном режиме. Центральный офис на улице Кирова, 39 и филиал на улице Высотная, 6, будут работать с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Воскресенье — выходной», — говорится в сообщении.

Офисы филиалов в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 7, и Железнодорожная, 3, будут работать с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00.