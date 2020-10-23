РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 окт. Во время проверок на соблюдение масочного режима на 15 маршрутах в автобусах Балашихи шесть человек оштрафовали за проезд без масок, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники 3-го межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области и администрации Балашихи провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

«В ходе рейда проверили автобусы, курсирующие по 15 маршрутам, на остановке у многофункционального центра на улице Советской. По итогам шесть человек оштрафовали за нарушение действующих в регионе санитарных требований»,- говорится в сообщении.

Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Выборочные проверки проводятся ежедневно. Средства индивидуальной защиты необходимо носить на железнодорожных станциях, в вагонах электропоездов и автобусах. Маску просят надевать заранее.