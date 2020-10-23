РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Врачи медицинских учреждений Московской области обсудили актуальные вопросы эндокринологии и неврологии в ходе четвертого съезда терапевтов, профессиональное общение прошло в режиме видео-конференц-связи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В Московской области состоялся четвертый съезд терапевтов. В связи с эпидемией коронавируса он прошел в формате видео-конференц-связи. Одной из площадок проведения мероприятия стала шестая поликлиника Люберецкой областной больницы», - говорится в сообщении.

К онлайн-площадке были подключены медицинские учреждения 11 подмосковных муниципалитетов.

Все секции врачи могут посмотреть в записи в удобное для них время.